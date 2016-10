Ehinger Musikanten präsentieren "Böhmen-Mähren-Blasmusik"

Allmannshofen : Ehinger Musikanten |

Am Samstag, 5. November, veranstalten die Ehinger Musikanten um 19 Uhr in der Kirchberghalle Allmannshofen einen Unterhaltungsabend unter dem Motto "Böhmen-Mähren-Blasmusik". Zu Gehör kommen anspruchsvolle Polkas, Walzer und Märsche. Die musikalische Leitung übernimmt Thomas Nieberle, Josef Regensburger aus Finningen wird durch das Programm führen. Auch der Musikernachwuchs, das Jugendblasorchester sowie das Vororchester der Ehinger Musikanten, zeigen an diesem Abend ihr Können. Passend zum Musik- Motto Böhmen-Mähren gibt es auch Kulinarisches vom Küchenteam Landgasthof „Zum Oberen Wirt“ zu genießen.