am 07.12. hatte ich kurz die Möglichkeit in den Garten zu gehen und mein neues, altes Objetiv auszuprobieren. :-)Das Wetter war zwar nicht so dolle, trübe und duster, aber es musste mal sein, da es schon seit ein paar Tagen hier einfach nur rumstand. :-(Hier nun die ersten Testschüsse mit dem "Brocken" wie ich das Objektiv liebevoll nenne.