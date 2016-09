Sonntag vor einer Woche habe ich 2 sehr ausgedehnte Spaziergänge im Grünen gemacht.Kurz nach der Mittagszeit in der Nähe eines kleinen Sees und am Waldesrand und am Spätnachmittag am Stichkanal entlang.*puh* sind wir ne Menge gelatscht.Mit von der Partie war, ausser meiner Frau, ausschließlich das 50er Makro, das war schon lange nicht mehr mit dabei.Hier sind ein paar Impressionen zu sehen: