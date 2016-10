Am 05.11.2016 findet der 33. Tauschtag für Mineralien, Fossilien und Schmuck im Hotel "Schöne Aussicht" in Bad Kösen statt. Der Mineralogieverein begrüßt ab 10.00 Uhr alle Freunde und Interessierte recht herzlich. Tauchen Sie ein in die Welt der glitzernden Kristalle, wo nicht nur Kinderaugen leuchten werden.Informieren Sie sich über Funde, Aufbau einer Sammlung oder lassen sich die eigenen Funde bestimmen.

Einen schönen Tag wünscht Ihnen der Mineralogieverein Bad Kösen.