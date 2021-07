Ich war so fasziniert, dass ich die Kamera holte und ins Auto stieg.Erst fotografierte ich ihn in der Nähe von Zusmarshausen.Nach einer Weile kam mir die Idee, ob der "Atompilz" tatsächlich mit Atome zu tun ahben könnte. So fuhr ich Richtung Norden, bis kurz nach Ellerbach (Landkreis Dillingen) und fand auf einer Anhöhe die Ursache des "Atompilzes".Die Dampfwolke vom AKW Gundremmingen intergrierte sich in den Regenwolken und verursachte so diese Wolkenformationen.