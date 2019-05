Nordic Walking Kleeblatt-Laufserie 2019

Zusmarshausen : Horn |

Auch dieses Jahr finden wieder fünf Kleeblattläufe im Naturpark Augsburg-Westliche Wälder statt; sie bieten Naturerlebnis, machen Spass und sind gesund!

Die Kleeblatt-Laufserie ist ein Gemeinschaftsprojekt des Naturparkvereins,

des Landkreises Augsburg sowie mehrerer Sportvereine mit dem Ziel der

Gesundheitsvorsorge und der Bereitstellung von Erholungsangeboten im Naturpark Augsburg - Westliche Wälder.



Der 1. Lauf startet am Samstag den 18.05.2019, 14.00 Uhr am Waldparkplatz „Horn“

südlich von Zusmarshausen, an der Staatsstraße zwischen Zusmarshausen und Dinkelscherben.



Es werden in Zusmarshausen drei unterschiedliche Strecken im wunderschönen

Mischwald angeboten:



• Tour 1 (blau) 90 Höhenmeter, Länge 4,4 km

• Tour 2 (rot)  194 Höhenmeter, Länge 8,5 km

• Tour 3 (schwarz)    309 Höhenmeter, Länge 13,3 km



Die Teilnahme am Kleeblattlauf ist kostenlos. Ein Laufpass (Erwerb vor Ort für 10 Euro),

der die Kartei der Not unterstützt, kann erworben werden. Neben Streckenposten und

Verpflegungsstationen sind die drei Strecken mit speziellen Schildern markiert.



Nach dem Lauf erwartet die Teilnehmer Getränke, Kaffee und Kuchen.



Weitere Informationen sind möglich beim TSV Zusmarshausen e.V.,

Marion Hein Tel.: 08272/640265 und

Stefan Vogg Tel.: 08294/860160