Das Zusser Horn fest in der Hand der Nordic-Walker

Nach der Rückkunft, von den drei Rundkursen, stärkten sich die Sportler bei Kaffee und selbst gebackenen Kuchen und verbrachten miteinander noch einige gemütliche Stunden.Die einhellige Meinung der Teilnehmer war, auch im nächsten Jahr, wiederzukommen.Bei so viel Lob, wird sich der TSV Zusmarshausen auch im Jahre 2018 erneut an den Kleeblattläufen beteiligen. Dabei gibt es noch den schönen Nebeneffekt, dass die Einnahmen an das Leserhilfswerk „Kartei der Not“ der Augsburger Allgemeinen Zeitung gehen.Das Fazit der Veranstaltung könnte auf den Punkt gebracht werden:„Sport macht körperlich fit und bewirkt auch noch etwas Gutes!“