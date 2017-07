Nach zehnwöchigem Lauftraining waren alle gut vorbereitet an den Start gegangen.Mit dieser Abschlussveranstaltung endete das speziell für Anfänger erstellte Trainingsprogramm der TU München.Um dauerhaft fit zu bleiben, trifft sich die Laufgruppe weiterhin am Montag und Mittwoch um 19:00 Uhr und am Samstag um 8:30 Uhr am Parkplatz am Horn zum gemeinsamen Training.