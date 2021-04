Auflösung vom Osterrätsel

Meco - Magic Egg



mir ist bewusst, dass das Rätsel diesmal sehr schwer war und deshalb nicht so viele mitmachen konnten. Aber dennoch haben 3 Personen in etwa die richtige Lösung genannt.Die Lösung lautet ganz genau:ich habe aber auchdurchgehen lassen.Die ungefähre Lösung genannt haben der Reihenfolge nach:Diese Art Eieruhr wird zwar vom Hersteller auch Eierkocher genannt, aber da es kein Eierkocher in der Art ist, wo man die Eier in ein Gerät gibt, in dem sie gekocht werden, habe ich dieses Wort nicht gelten lassen. Beim Meco läuft keine Zeit ab, sondern reagiert auf Temperatur. Wenn die richtige Temperatur erreicht ist, dann wandert der Zeiger auf die Symbole. Je nachdem, ob das Ei weich oder hart sein soll, muss man es dann aus dem kochenden Wasser tun, wenn es die gewünschte Härte erreicht hat.Wichtig ist, dass man das Meco mit den Eiern zusammen lagert, egal ob im Kühlschrank oder im Keller. Um Euch das Eierkochen mit Meco noch mehr zu veranschaulichen, habe ich Euch einen Link vom Hersteller hinzugefügt: https://www.youtube.com/watch?v=kBiP1Txp8Wk Ich danke Euch für`s Mitmachen!