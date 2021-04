Anzeige

Hilf mit und halte deine Umwelt sauber!

Die Bürgerliste Zusmarshausen (BLZus) führt Müllsammelaktion durch!



Andrea Müller aus Wörleschwang ist nicht nur bei der Bürgerliste Zusmarshausen (BLZus) eine engagierte Frau. Bei ihren Kontrollgängen entlang der Krötenzäune stach ihr der viele Unrat entlang der Straße von Wörleschwang nach Zusmarshausen ins Auge. Unfassbar, was die Leute alles einfach in die Landschaft werfen: Flaschen, Dosen, leere Zigarettenschachteln, Verpackungsfolien von Schokoriegeln, Chipstüten, Benzinkanister, Autoreifen und nicht zuletzt medizinische und FFP2-Masken. Corona lässt grüßen.



Andrea Müller organisierte daraufhin kurzentschlossen eine Müllsammelaktion, die sie zusammen mit weiteren Mitgliedern der BLZus am Samstag, den 27.03.2021, durchführte.

Damit es sich auch lohnte, wurde der Müll auf den Seitenrändern und Böschungen der Straße zwischen Wörleschwang und Zusmarshausen, sowie der Stecke zwischen Zusmarshausen und Gabelbach eingesammelt. Corona-konform wurde in Zweiertrupps mit ausreichend Abstand zueinander auf zugewiesenen Streckenabschnitten gearbeitet. Der eingesammelte Müll wurde dann an den Abschnitten zur Abholung deponiert. Im südlichen Ortsteil Gabelbach sammelten Ben Mathes und Stephan Müller mit Ihren Kindern, u.a. auch am Spielplatz.



Nach dreieinhalb Stunden war es geschafft. Die Teilnehmer, vor allem die Kinder, staunten nicht schlecht, wieviel Abfall zusammengetragen wurde. Einen ganzer Hänger voller Mülltüten mit Unrat sammelten Andrea und ihr Mann Werner ein und entsorgten die „Ausbeute“ am Bauhof und auf der Wertstoffsammelstelle.

Im Team dabei waren: Ben Mathes und Stephan Müller mit den Kindern, Harry Juraschek, Stefan und Andrea Vogg, Elisabeth Jandl-Zacher, Susanne Hippeli, Anne-Catherine Stegmüller und Eugen Wohlgemuth.

