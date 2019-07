Bürgermeisterkandidat der Bürgerliste Zusmarshausen

Zusmarshausen hat seinen ersten Bürgermeisterkandidaten für 2020. Stefan Vogg stellt sich dem Votum der Bürger in seiner Heimatgemeinde. 

Der 51-Jährige, erfahrene Kommunalpolitiker aus Streitheim tritt als Bürgermeisterkandidat für die Bürgerliste Zusmars-hausen, kurz BLZus, im Markt Zusmarshausen an.Die neugegründete BLZus ist ein Bündnis engagierter Bürgerinnen und Bürger, das parteiübergreifend und unabhängig von parteipolitischen Vorgaben die Geschicke des Marktes Zusmarshausen und seiner Ortsteile zukunftsfähig und umweltbewusst gestalten will.Als amtierender Gemeinderat und 3. Bürgermeister ist Stefan Vogg bestens über die Themen in seiner Heimatgemeinde informiert. „Ich weiß, wo der Schuh drückt, weil ich den Bürgerinnen und Bürgern zuhöre. Ich will wichtige Projekte, wie beispielsweise die Gestaltung des ehemaligen Zusamklinikgeländes, oder die Klärung, wie es mit unserem Rothsee weiter gehen soll, tatkräftig angehen und nicht von einem Jahr auf das nächste verschieben.“Stefan Vogg ist der ländlich geprägte Charakter von Zusmarshausen und seiner Ortsteile mitten im Herzen des Naturparks Westliche Wälder wichtig. Deshalb will er ein gesundes Wachstum der Marktgemeinde mit einer naturverträglichen und nachhaltigen Ansiedelung von Gewerbe, das vor allem qualifizierte Arbeitsplätze schafft.Zudem soll der Wohnungsbau forciert und lebendige Ortsmitten erhalten und geschaffen werden. Für alle Altersgruppen braucht es solide und ausreichende Angebote wie Krippen-, Kindergarten- und Hortplätze. Das Seniorenzentrum und die Sozialstation müssen erhalten und weiterentwickelt werden und dürfen nicht zum Spielball finanzieller Interessen werden.Wichtig ist Stefan Vogg auch der Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden.Er hat schon jetzt immer ein offenes Ohr für Bürgeranliegen. Stefan Vogg setzt auf Zuhören und einen respektvollen Umgang mit seinen Gesprächspartnern. „Ich will gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und Bürgern, unseren Vereinen und unseren Unternehmen unsere Marktgemeinde mit ihren Ortsteilen weiterentwickeln“. Dazu braucht es eine leistungsstarke Rathausverwaltung mit offener Kommunikation und Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger, mit gutem Arbeitsklima, sowie vorausschauender Personalausstattung.Mit Stefan Vogg hat die Bürgerliste Zusmarshausen einen zuverlässigen, erfahrenen, teamfähigen und tatkräftigen Mann gefunden, der den Markt Zusmarshausen und seine Ortsteile mit handelndem Weitblick als neuer Bürgermeister voranbringen wird.