Das schöne bunte Herbstlaub wurde von der Sonne angestrahlt, so dass es in allen Farben leuchtete. Die meiste Zeit sahen wir auf das Schloss Neuschwanstein und Hohenschwangau.Diese Tour kann ich sehr empfehlen. Sonntags ist allerdings normalerweise dort viel los, darum wäre es unter der Woche ruhiger. Coronabedingt war diesmal allerdings nicht so viel los, wie sonst.Es sind zwar 31 Bilder zum Anschauen, aber ich bin mir sicher, dass es sich lohnt.