Rostgänsejungen sind schon wieder gewachsen

Die Jungen sind schon wieder gewachsen und ich konnte wieder so nah bei ihnen stehen, ohne dass sie flüchteten. Erst nach einer viertel Stunde ließen sie sich nach und nach ins Wasser gleiten und schwommen ans andere Ufer. Da hatte ich meine Fotos aber schon im Kasten.Die letzten Aufnahmen zum Vergleich: https://www.myheimat.de/zusmarshausen/natur/ein-sc... Ich habe inzwischen gehört, dass die Rostgänse vermutlich jemanden in Bieselbach (2,5km östlich vom Rothsee) gehören könnten. In Wikepedia habe ich noch gelesen, dass die wildlebenden Rostgänse in Europa Gefangenschaftsflüchtlinge sind (sie leben eigentlich in Zentralasien). Da erklärt es sich, warum sie nicht so scheu sind, wie die anderen Wasservögel.