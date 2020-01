Früher Abschied ....

Er fing "plötzlich" an zu leben.Durch Zufall entdeckte ich rund um den Baum lauter komische Teilchen am Boden. Beim näheren Hinsehen, sah ich, dass die kleinen Teilchen 6 Füßchen haben, die wild in der Gegend herumzappelten. Und sie lagen zum Großteil auf dem Rücken.Ich war so entsetzt, dass ich diese Dinger fotografierte und danach googelte.So, wie es ausschaut, sind das Cinara-Rindenläuse, die im Jahre 2000 von Amerika nach Europa gekommen sind und bevorzugt an Tannen gehen.Unter unserem Weihnachtsbaum war alles voll Honigtau.Darum hat dann unser Weihnachtsbaum einen vorzeitigen Abflug gemacht. :-(So etwas habe ich an Weihnachten noch nie erlebt.