Die Blaumeise hat wohl eine Meise

Bei der piepst`s wohl!

Seit 10 Tagen fliegt eine kleine Blaumeise vor unserem Wohnzimmerfenster herum und piepst dabei. Zwischendrin sitzt sie auf den Weinranken vor dem Fenster.Am Anfang dachte ich, die will ins Wohnzimmer fliegen.Dann dachte ich, die sieht ihr Spiegelbild und will mit dem vermeintlichen anderen Vögelchen balzen.Im Internet fand ich aber einen Hinweis, dass die Vögel in ihrem Spiegelbild einen Rivalen sehen und ihn vertreiben wollen.Wahrscheinlich möchte diese Meise seinen "Rivalen" mit dem Schnabel piksen, weil es ständig mit dem Schnabel an die Fensterscheibe stößt.Ich machte dann mal den Rollladen so weit herunter, dass unten nur noch ein kleiner Spalt frei blieb, damit noch etwas Licht herein kommt. Das half aber auch nicht, weil die Meise dann zu dem Spalt geflogen kam und dort an die Scheibe klopfte.Das ist eine interessante Beobachtung, aber langsam nervt das ständige Klopfen ans Fenster.