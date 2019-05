Mantra Konzert mit der Band The Love Keys in Zusmarshausen

Am Freitag den 07. Juni entführt die Band The Love Keys zum ersten Mal in Zusmarshausen mit ihrem Mantra Konzert in eine ganz eigene, sinnliche, aber auch kraftvolle Welt. Ab 20 Uhr erklingen Tanzstudio Let´s Dance in der Augsburger Straße 30, die neuesten Mantras und spirituelle Lieder und machen diesen Abend zu einem einzigartigen musikalischen Erlebnis.Aleah & Ben haben ein vielfältiges Programm zusammengestellt, dass auf ihren Reisen durch die Welt des Yoga entstanden ist, zusammengestellt und möchten damit alle Musikinteressierten bewegen und begeistern. Es wird ein unvergessliches Erlebnis sein, bei dieser Musik zu entspannen und die meditativen und beruhigenden Klänge auf sich wirken zu lassen. Das gemeinsame Singen entfaltet dabei die ganze Kraft dieser heiligen Verse und lässt uns ganz zur Ruhe kommen.Der Topact der deutschen Yogaszene präsentiert eine musikalische Reise die von verträumt ruhig bis ekstatisch wild reichen wird. Mit dynamischer Vielfalt und musikalischer Präzision präsentieren Charakterstimme Aleah und Multiinstrumentalist Ben ihr Mantra-Konzert: Mantras gemischt mit internationalem Soul. Von meditativ bis rockig eröffnet die Mantra-Band ihren Besuchern einen Zugang in emotionale Tiefen. Herzöffnend. Euphorisierend. Und am Ende ganz beseelt.THE LOVE KEYS haben in den letzten 9 Jahren über 1000 Mantra-Konzerte in über 15 Ländern gegeben und Tourneen mit dem US Kīrtan-Duo SHANTALA (Heather & Benjy Wertheimer), der US Kuṇḍalinī-Yoga-Sängerin JAI-JAGDEESH, dem australischen Mantra-Musiker KEVIN JAMES CARROL, dem US Kīrtaniya ADAM BAUER und der US-Sängerin TINA MALIA in Deutschland organisiert. Sie haben auf Festivals wie dem Bali Spirit Festival, dem Yogafestival Berlin, der Barcelona Yoga Conference, dem Sound & Silence Festival auf Korfu und vielen anderen gespielt. Nächstes Jahr werden sie auf dem Internationalen Yoga Festival in Indien spielen. Ihre weltweite Fangemeinde ist ca. 7000 Menschen stark.Mehr Informationen zur Musik und den Künstlern unter: http://www.thelovekeys.de. Tickets (VVK: 18€ & AK: 20€) sind in Zusmarshausen bei Mein Buchladen, der Papierkiste und der Raiffeisenbank erhältlich. Eine telefonische Reservierung ist bei ZusKultur unter Tel.: 08291/8599 390 ebenfalls möglich.