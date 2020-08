Kirche im Felsen oder Felsen in der Kirche

Spiazzi liegt ca. 773 ü.M. oberhalb vom Etschtal, auf der Ostseite vom Monte Baldo und ist eines der höchstgelegenen Wallfahrtsorte Italiens.Die Felsenkirche, die schon im 15. Jh. erbaut wurde, ist mit ein paar Häusern an eine Felswand hingebaut. Die Kirchenwand zum Felsen ist fast frei, so dass der Felsen in das Innere der Kirche ragt.Von Spiazzi aus führt ein Kreuzweg mit lebensgroßen Bronzefiguren hinab zur Kirche.Hier ist ein eigener Beitrag über den Kreuzweg: