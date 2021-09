Wie ich 9/11 erlebte

Al-Qaida in die Zwillingstürme des WTC in New York City gelenkt. Danach wurde ein weiteres Flugzeug in das Pentagon gesteuert. Ein viertes Flugzeug hat sein Ziel verfehlt, weil mutige Passagiere, durch Kämpfe mit den Terroristen, das Flugzeug in Pennsylvania zum Absturz brachten. Dabei verloren insgesamt 2996 Menschen an diesem Tag ihr Leben. Solche Geschehnisse mit diesem Ausmaß hat wohl so noch nie jemand erlebt.Dieser Tag wird für mich, unvergesslich für immer in meinen Erinnerungen haften bleiben. Davon möchte ich jetzt erzählen:Es war ein Dienstagnachmittag. Meine Kinder, die damals 4¾ und 1½ Jahre alt waren, machten noch Mittagsschlaf. Ich nutzte die Zeit und hatte eine Menge Wäsche zum Zusammenzulegen. Währenddessen machte ich den Fernseher an. Dort lief gerade eine Spielschau, die ich nebenbei mitguckte.Um 15:09 Uhr wurde plötzlich der Bildschirm kurz schwarz, die Sendung unterbrochen. Da dachte ich mir, was denn da los sei. Dann setzte der Vorspann für eine Nachrichtensendung ein. Der Nachrichtensprecher hatte eine wichtige Meldung und berichtete, dass ein Passagierflugzeug in eines der WTC-Türme geflogen ist. Bilder zeigten das klaffende Loch im oberen Teil des 417 m hohen Nordturmes und die starke Rauchentwicklung.Schockierende Vorstellungen fuhren durch meinen Kopf. Wie konnte so etwas passieren? Ob die Piloten am Steuer eingeschlafen sind? Was wohl die Passagiere gedacht haben, als sie sahen, dass sie auf ein Hochhaus zuflogen? Sie mussten panisch und voller Angst gewesen sein. Und ich dachte an die Menschen, die im Turm hinter der Glasfassade saßen und arbeiteten. Vielleicht haben sie das Flugzeug kommen sehen. Was dachten sie sich dabei? Warum fliegt das Flugzeug so tief? Wird es noch das Steuer herumreißen können? Auch diese Menschen hatten in diesem Moment bestimmt große Angst, als sie realisierten, dass das Flugzeug gleich das Hochhaus trifft.Diese Gedanken kreisten in meinem Kopf immer und immer weiter, bis der Nachrichtensprecher auf einmal berichtet, dass ein weiteres Flugzeug in den Südturm geflogen ist. Im Fernsehen wurde sogar gezeigt, wie das Flugzeug in das Hochhaus fliegt und fast auf der anderen Seite wieder rausgekommen wäre. Es explodierte und ging sofort in Flammen auf. Große Rauchwolken stiegen jetzt auch am zweiten Turm nach oben und zogen gemeinsam mit den anderen über die Stadt.Das konnte doch kein Zufall sein, dass zwei solche Unfälle hintereinander passieren. War das eventuell mit Absicht? Ein terroristischer Anschlag? Unvorstellbar!Und was ist mit den vielen Menschen, die noch im Turm waren und gerade so überlebt haben? Und die Menschen im Flugzeug? Sie sind wohl alle tot. Meine Gedanken waren total wirr und kreisten immer um dasselbe. Ich klebte schon eine ganze Weile am Bildschirm, um alles genau zu erfahren. Ich stand irgendwie ein bisschen unter Schock. Ich konnte kaum fassen, was ich hörte und auf Bildern sah. Inzwischen wurde schon ein möglicher Terroranschlag erwähnt. Mein Herz raste und mir wurde es ganz mulmig.Der Nachrichtensender zeigte live im Hintergrund, was gerade aktuell passierte. Auch Nahaufnahmen wurden gezeigt und ich sah, wie starker Rauch über ganz Manhattan hing und viele Kilometer weit zog. Feuerwehr- und Rettungswagensirenen hörte man in Dauerschleife.Man sah massenweise Papier aus den Büros durch die Luft wirbeln und man sah, wie Menschen oben an den Hochhausfenstern standen und nicht wussten, was sie tun könnten, um nicht im Flammentod sterben zu müssen. Den einen oder anderen sah man sogar in die Tiefe stürzen. Das war ein furchtbarer Anblick. Wie groß muss die Panik dieser Menschen wohl gewesen sein, dass sie sich für einem Sprung aus so großer Höhe entschieden haben? So stark war ihre Angst, durch die sie nicht mehr in der Lage waren zu denken, sondern nur noch reagierten. Immer wieder begleiteten schockierende und verwirrende Bilder die Sendung.Inzwischen ist ein drittes Flugzeug in das Pendagon bei Washington D.C. gestürzt. Was ist denn da los, dachte ich mir und was soll denn noch alles passieren? Und es war nicht das letzte Flugzeug, das Schaden anrichten sollte.Ich saß wie gefesselt direkt vor unserem kleinen Fernseher und hörte ganz gespannt den Nachrichtensprecher zu. Ich hang richtig an seinen Lippen. Währenddessen sah ich in der Liveübertragung hinter dem Sprecher, wie eines der Türme auf einmal einstürzte. Das ist der Wahnsinn! Zu meinem ersten Schock kam somit ein erneuter Schock über mich. Ich konnte nicht glauben, was ich da sah. Das wurde ja immer schlimmer.Inzwischen waren schon 411 Retter in den Gebäuden, um die Menschen dort rauszuholen. Darunter waren 343 Feuerwehleute. Die Vorstellung, dass es die meisten Menschen nicht mehr schaffen konnten rechtzeitig aus dem Gebäude zu kommen, war so unglaublich schrecklich. Mir kullerten die Tränen an den Wangen herunter. Das war so schlimm zu ertragen. Auch der andere Turm stürzte kurz danach zusammen. Ich zitterte am ganzen Körper. Ich dachte auch an meine Verwandten in den USA mit der Hoffnung, dass sie in diesem Moment nicht in New York waren. Nach einer Weile läutet bei mir das Telefon. Mein Mann rief mich aus der Arbeit an und wollte mir mitteilen, was in New York passiert ist. Auch er war darüber sehr erschüttert. Ich sagte ihm, dass ich das Geschehen schon die ganze Zeit am Fernseher verfolgte.Irgendwann machte ich den Fernseher aus und versuchte das eben Erlebte zu verarbeiten. Ich holte dann auch meine Kinder wieder aus ihren Betten und lenkte mich mit ihnen ab. Die schrecklichen Bilder konnte ich aber nicht aus meinem Kopf verbannen. Zu grausam waren sie gewesen.Zwischendurch informierte ich mich immer wieder, ob es neue Erkenntnisse gab. Fast alle Fernsehprogramme sendeten über diese Terroranschläge. Abends hatte ich dann meinen monatlichen Stammtisch in einem Restaurant, aber so richtig genießen konnte ich das nicht. Ich war immer noch unter Schock gestanden und fühlte mich gar nicht gut. Ich war sehr traurig, weil ich mit den Opfern mitfühlen musste. Als ich wieder nach Hause kam, klebte mein Mann am Fernsehbildschirm und verfolgte das Geschehen und das Chaos vor Ort. Er erzählte mir, dass inzwischen noch mehr Gebäude durch die entstandenen Schäden einstürzten.Die Tage darauf erfuhr man immer mehr über die Hintergründe der Anschläge.Osama bin Laden versendete immer wieder Videobotschaften, in denen er sich zu den Anschlägen bekannte und immer wieder zum Heiligen Krieg aufrief. Einmal erwähnte er, wie sehr er sich freute, dass so viel mehr Menschen gestorben sind, als ursprünglich geplant. Fast 10 Jahre nach den Anschlägen wurde Osama bin Laden von US-Soldaten in Pakistan getötet.Für mich war 9/11 ein furchtbarer Tag, den ich nie vergessen kann. Kein weiterer Terroranschlag und keine Naturkatastrophe hat mich bisher so emotional mitgenommen, wie 9/11.Wie habt Ihr den Anschlag am 11. September 2001 erlebt? Was habt Ihr da gerade gemacht, als es passierte?Wenn Ihr Eure Eindrücke zu diesem Tag erzählen möchtet, dann könnt Ihr das gerne in den Kommentarfeldern tun.Ein paar Links: