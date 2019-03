Was ist das?

Das ist eine riesen Sauerei!





Als ich in nächtlicher Krötensammelaktion wegen der niedrigen Temperaturen keine Kröten fand, habe ich meinen leeren Eimer genutzt, um den Müll am Straßenrand aufzusammeln.Das ist der Hammer, was die Leute alles aus dem fahrenden Auto herauswerfen.Zum Teil war schon Gras über die Hartkunststoffteile gewachsen. Da kann man sich ausmalen, wie lange das schon da lag.Viele Menschen denken überhaupt nicht über die Folgen dieser Umweltverschmutzung nach. Das ist echt traurig.