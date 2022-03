Müll anstatt Kröten

Dass ich heute keine Kröten finden werde, war bei der Temperatur von 3°C abzusehen. Trotzdem gehe ich die Strecke regelmäßig ab, weil sich in den in der Erde eingelassenen Kübeln auch andere Tiere befinden können, die da nicht mehr rauskommen.Wenn ich den Krötenzaun abgegangen bin und der Eimer leer ist, dann sammle ich am Rückweg immer den Müll auf, der im Grünstreifen am Straßenrand zu finden ist.Ich bin jedesmal erstaunt, was da alles zu finden ist, aber heute war ich besonders entsetzt, weil ich auf der 650m langen Strecke zwischen einen Pizzakarton, jede Menge Plastik, Corona-Masken und benutzten Papiertaschentücher 17 Zigarettenschachteln fand.Da habe ich mich gefragt, was das für Leute sind, die Müll aus dem fahrenden Auto schmeißen. Es scheinen vorwiegend Raucher zu sein. Und Ihnen scheint die Natur genauso egal zu sein, wie ihre eigene Gesundheit.