Mitmachaktion "Lustige Tiergeschichten"

Vor ein paar Jahren saß ich in den Sommermonaten nachts auf meiner Terrasse. Die Füße lagen auf einem weiteren Gartenstuhl und ich hatte meinen Laptop auf dem Schoß.Obwohl wir eigene Katzen hatten, kam eine Katze aus der Nachbarschaft daher. Sie schlich schnurrend um die Stuhlbeine herum und sprang dann auf den Stuhl, auf dem meine Füße waren und kuschelte sich an meine Beine hin. Da blieb sie dann die ganze Zeit liegen.Nach einer ganzen Weile stand ich auf, um ins Bett zu gehen. Die Katze wollte aber nicht von mir weichen. Ich wollte aber die Gartenpolster reinräumen und musste die Katze leider wegscheuchen. Ich trug die Polster durch die Terrassentür der Küche ins Wohnzimmer, danach machte ich draußen das Licht aus und die Terrassentür zu.Im Schlafzimmer öffnete ich noch das Fenster, wegen der heißen Sommernacht und bin dann ins Bett gegangen. Nachdem ich noch eine Weile gelesen hatte, begab ich mich in das Reich der tiefen Träume.Mitten in der Nacht sprang irgend etwas plötzlich auf mein Bett. Ich habe mich so sehr erschrocken, wachte davon auf und schmiss das pelzige Etwas von meinem Bett herunter. Ich war geschockt, denn für unsere Katzen war das Schlafzimmer eigentlich tabu und sie konnten auch nicht drinnen sein. Das hätte ich ja beim Reingehen bemerkt.Ich machte dann das Licht an und sah in meinem Schlafzimmer eine Katze, die nicht meine war. Dann erkannte ich die Katze, die zuvor mit mir auf der Terrasse saß. Wie ist die da reingekommen, fragte ich mich? Ich war völlig baff und konnte es kaum glauben. Das Fliegengitter vor unserem Schlafzimmerfenster war unverändert. Deshalb kann durch das Fenster nichts reingekommen sein. Ich beförderte das Tier vor die Tür und versuchte danach zu schlafen, was mir allerdings nicht möglich war, weil mich dauernd beschäftigte, wie die Katze ins Haus und ins Schlafzimmer gekommen ist. Vor allem wunderte mich, dass ich sie kein einziges mal bemerkt habe, als ich schon im Bett lag und noch gelesen habe. Sie muss sich hinter dem Bett versteckt haben, wo eine schmale Spalte war.Wie sie ins Haus kam, da gibt es nur die eine Vermutung, dass sie beim Polsterreintragen irgendwie ins hinein gehuscht kam, ohne es bemerkt zu haben.