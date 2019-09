Ich bekommen seit Donnerstag , den 19.9. von MyHeimat keine Benachrichtigungen mehr.

Das hatte ich letzte Woche auch schon mal und habe das MyHeimat-Team informiert.Da hieß es dann, dass es bei der Technik intern Umstellungen beim Versand der Emails gab,wodurch es beim Versand von Benachrichtigungen an Adressen mit @yahoo.de und @aol.com zu Verzögerungen gekommen ist. Deshalb ist das Problem nicht bei allen aufgetreten. Am zweiten Tag ohne Benachrichtigung verlief dann wieder alles normal.Seit letzten Donnerstag bekomme ich wieder keine Benachrichtigung mehr, was sehr ärgerlich ist, weil ich nichts mehr mitbekomme, außer wenn ich direkt auf meine MyHeimat-Seite gehe.Hat von Euch noch jemand das gleiche Problem? Dann könnt Ihr das unten in die Kommentare schreiben.Liebe Grüße,Ariane