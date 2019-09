Wir sagen Danke!

Ein herzliches Vergelt´s Gott auch an alle Feuerwehren des Marktes Zusmarshausen und der Gemeinde Horgau und Bonstetten, die den Schwaben-weiten Tag der offenen Tür der Feuerwehren mit Ihren ausgestellten Fahrzeugen und Schauübungen auf dem Lüftenberg in Streitheim zum Erlebnis gemacht haben. Wenn wir jetzt jemanden vergessen haben sollten, nehmt es uns bitte nicht übel – das Fest war auch anstrengend, auch uns passieren Fehler. Also auch den „Vergessenen“ ein herzliches Dankeschön.Und last but not least: Herzlichen Dank an alle unsere Gäste! Wir hoffen, das Fest hat Ihnen mindestens so viel Spaß gemacht wie uns.Ihre FFW Streitheim