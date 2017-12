Weihnachtsmarkt im Kultur-Stadl Wörleschwang vom 15.12 bis 17.12.17

Zusmarshausen : Kultur-Stadl Wörleschwang |

Am dritten Adventwochenende taucht der Kultur-Stadl in Wörleschwang, seinen Hof und den Ideen-Stadl in vorweihnachtlichen Zauber.



Im Stadl werden verschiedene Kunsthandwerker und Künstler Ihre Waren ausstellen und zum Kauf anbieten. Das Angebot wird auch in diesem Jahr wieder vielfältig und interessant sein, sodass für Jeden etwas dabei ist.



Im Hof bereiten Ihnen 3 Marktstände kulinarische Genüsse: frische Rostbratwürste, Crêpes mit allerlei süßem Belag sowie wohlschmeckender Winzer-Glühwein mit Bratapfel-Likör oder Aperol verfeinert lassen kaum noch Wünsche offen.



An der mit Holzfeuer beheizten „Feuertheke“ lässt es sich auch bei tiefsten Temperaturen gut aushalten.



Die Markt-Zeiten sind:

Freitag, den 15.12.2017 von 16:00 – 22:00 Uhr



Samstag, den 16.12.2017 von 16:00 – 22:00 Uhr



Sonntag, den 17.12.2017 von 14:00 – 20:00 Uhr



In diesem Jahr gibt es ein besonderes highlight:

Am Samstag, den 16.12.2017 werden Uli & Ich den Weihnachtsmarkt mit ihren Wundervollen Songs und Balladen rund um das Thema „Liebe“ bereichern.

Mehr Infos unter www.babypalace.de