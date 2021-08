Thüringen Teil 6: Inselsberg

Von oben hat man eine schöne Weitsicht, bei guter Fernsicht sogar bis zur Wasserkuppe in der Rhön und bis zum Brocken im Harz.Auf dem Berg stehen 3 Türme, eine Gaststätte, eine Jugendherberge und noch andere Gebäude.Eines der 3 Türme ist die Sendeantenne der Telekom, die 126m hoch ist und 1974 gebaut wurde. Dann gibt es den Sendeturm, auch Thermoskanne genannt. Er ist 45m hoch und wurde 1939 erbaut. Als dritten Turm ist der Aussichtsturm (Pfefferminzturm) vorhanden. Dieser ist 21m hoch und wurde 1958 erbaut. Im Aussichtsturm ist seit 2015 im vierten Stock Thüringens höchstes Trauzimmer. In den ersten drei Stockwerken befindet sich eine Ausstellung über die frühere Übertragungstechnik des ehemaligen Fernmeldeturms.Wer noch etwas über die Geschichte und andere Informationen des Inselsberges erfahren möchte, kann sich noch hier informlieren:Wer noch mehr von meinen Erlebnissen sehen will, der schaue hier: