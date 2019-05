Sonntagsrätsel: Auflösung

Was war das denn jetzt?

Tomate

Na, klar, einegenauer gesagt, eine Datteltomate.(Zum Rätsel: https://www.myheimat.de/zusmarshausen/freizeit/son... von Euch. Sie hatte die richtige Lösung noch am selben Tag, als ich das Rätsel einstellte und nach dem 2. Bild.Erst 4 Tage später und nach dem 4. Bild kam dannauf die richtige Lösung.Am 5. Tag und nach dem 5. Bild kamen so nach und nach die Nachzügler. Das waren:3. Gabriele F. Senger4. e:Due5. Katalin ThorndahlIch hätte nicht gedacht, dass es für Euch so schwer ist.Beim ersten Bild kamen auch ein paar lustige Lösungsvorschläge, wie z.B. Bettvorleger, Stück Kuchen oder Stickbild. Ich habe mich köstlich amüsiert.Ich danke allen, die mitgemacht haben.Liebe Grüße,Ariane