Rätsel der Woche: Auflösung

Lindt-Schokolade

und zwar in der Größe von 4 X 2,7cm und 5mm hoch. Extrem lecker und eines meiner Lieblingsnaschsachen. Ich bin richtig verrückt danach.Erst nach dem 3. Bild, aber auf Anhieb die richtige Lösung hatten:1. Eugen Hermes am 10.4.2. Katalin Thorndahl am 11.4.Nach dem 4. Bild und nach vielen falschen Lösungsvorschlägen:3. Constanze Seemann am 11.4.4. Gabriele F. Senger am 11.4.5. Iris Alefelder am 11.4.6. Nicole Käse am 12.4.Ich musste mich über die vielen Lösungsvorschläge kringeln vor Lachen. Jetzt wo Ihr wisst, was es ist, könnt Ihr vielleicht genauso darüber lachen. Darum möchte ich Euch die vorgeschlagenen Begriffe nicht vorenthalten:Kontaktgrill, Heizplatte, Heizkörper, Spülbeckenablage, Backofenblech, Raclette-Pfännchen, alte Ofentür, Waschbrett, Abakus, Lasagne, Bretter, Euro-Paletten, Bretterzaun, Umzugskartons, Bretter neben offener Grabstelle, Holz-Bilderrahmen und Römertopf.Na? Ist doch lustig, oder?Liebe Grüße und ein schönes Wochenende,Ariane