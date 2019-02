Für Augsburg-Kenner: Auflösung des Rätsels

Meine lieben MyHeimat-Freunde:

Aus diesem Rätsel gehenhervor und das sindAlle beide haben auch die Zusatzfrage ohne Probleme gelöst.Nur zwei Gebäude haben erraten:SILVIA B. und KATJA W.___________________________In der Mitte ist das Jakobertor aus dem 14.Jh. an der Jakoberstraße.Rechts ist das Studentenwohnheim an der Lechbrücke (Lechhauserstraße)und links ist das Türmchen der 100 Jahre alten Elias-Holl-Grundschule.Die Schule liegt an der Oberen Jakobermauer.Vom obersten Parkdeck der Citygalerie.________________________________

Noch ein paar Informationen zur Perspektive:

Das Studentenwohnheim ist einen guten Kilometer,Richtung Norden, von meinem Aufnahmestandort entfernt.Das Jakobertor steht 587m, Luftlinie, vor dem Studentenwohnheimund das Türmchen der Schule liegt 141m, Luftlinie, vor dem Jakobertor.