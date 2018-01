David Blair – Star von „The Voice of Germany“ – in concert

Zusmarshausen : Kultur-Stadl Wörleschwang |

Bei „The Voice of Germany“ fiel die Entscheidung in der ersten Battle-Runde leider gegen David aus. Wir hätten es ihm gegönnt weiter zu kommen! Doch nun ist er wieder im Kultur-Stadl live zu erleben!

Unvergessen sind Vielen noch die ersten Auftritte von David im Kultur-Stadl kurz nach unserer Eröffnung im Herbst 2015 und 2016, wo er gemeinsam mit seinem Percussionisten „Schröder“ gastierte! Er hatte sich in das Wörleschwanger Publikum verliebt und das Publikum in ihn. Da war es für beide Seiten keine Frage, dass er wieder kommen muss! Und nun ist es soweit! Mit seinem neuen Tour-Programm wird er auch diesmal seine Fans – und die, die es noch werden wollen – in Staunen versetzen und zum Mitsingen hinreißen.



David Blair ist bestens bekannt für sein unablässiges Lächeln, seine Geschichten und seine energiegeladenen freestyle-moves. Durch seinen bemerkenswerten Auftritt im ZDF-Morgenmagazin 2014 durchbrach er mit „Alone Together“ die Top 100 der Deutschen Radio-Charts. Er war Halbfinalist bei „Canada´s got Talent“ (dem kanadischen Pendent zu „Deutschland sucht den Superstar“), hält 3 Halbfinal-Preise des US-amerikanischen Formats „Billboard Songwriting Contest“ und spielte bislang in über 600 Shows in 19 verschiedenen Ländern.



Da heißt es rechtzeitig Karten sichern! Denn die Nachfrage wird grösser sein als sie ohnehin schon war im letzten Jahr.



Beginn 20:00 Uhr · Einlass 19:00 Uhr · Freie Platzwahl!

Eintritt: Vorverkauf 15 € / Abendkasse 17 €

Schüler/Studenten Vorverkauf 12 € / Abendkasse 14 €