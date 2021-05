Auflösung vom Bilderrätsel

Kröte

ich freute mich sehr über die rege Teilnahme an diesem Bilderrätsel und danke Euch dafür.Das gesuchte Lösungswort lautet:Erraten haben es der Reihenfolge nach:(schon gleich beim ersten Bild und er hat auch gleich den passenden Begriff "Erdkröte" genannt)Nach dem 4. Bild:Lustig fand ich so manche Lösungsvorschläge, die mich erreichten, wie z.B.: Spargel, Fisch in Aspik, gebratenes Seelachsfilet, Goldfisch oder glasierter Apfelkuchen. :-)))Manch einer hat den Frosch genannt und meinte, dass es ja fast das selbe ist.Ist es aber nicht,denn ein Frosch lebt an Gewässern, eine Kröte geht nur zum Laichen ins Wasser und sonst hält sie sich in trockenen Gebieten auf.Frösche sind schlank und haben eine glatte Haut, Kröten sind eher plump und haben eine warzige Oberfläche.Frösche haben Schwimmhäute zwischen die Zehen, Kröten dagegen nicht.Frösche hüpfen, Kröten kriechen eher.Danke für`s Mitmachen.Ariane