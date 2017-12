Sumpfzypressen (Taxodium distichum)

Die Echte Sumpfzypresse (Taxodium distichum),

Zörbig : Landschaftspark Cösitz | Nach meinen Frühjahresstreifzügen durch den, war ich neugierig wie es um ihnbestellt ist. Vorsichtshalber marschierte ich wieder in Gummistiefeln in dieses urwaldähnliche Fleckchen.Kurz etwas Theorie:ist die bekanntere der, die zurgehört. Sie umfasst zwei Varietäten, die vom äußeren Eindruck deutlich unterscheidbar sindBeide sind aberDie mit Abstand bekanntere Varietät Taxodium distichum var. distichum wird hier als Echte Sumpfzypresse beschrieben.Ihrgeht von(Sumpfzypressen-Sümpfe des Mississippi-Deltas)Im Tertiär war Taxodium distichum auch in Europa beheimatet und bildete mit anderen Bäumen die Grundlage der Braunkohlevorkommen, z.B. im Rheinischen Braunkohlerevier.In den europäischen Gärten und Parks ist die Echte Sumpfzypresse heutzutage nicht selten anzutreffen. Sie benötigt zum guten Gedeihen jedoch warme Sommer.Sumpfzypressen können bis zu 700 Jahre alt werden., sie kann aber auch Trockenheit vertragen. An Gewässerufern gepflanzt bildet sie markante

Atemknie (Pneumatophoren)



Aufrechte Sumpfzypresse (Taxodium distichum var. imbricarium)

diesind. Die Atemknie erinnern im Aussehen an Termitenhügel und werden bis 40 cm hoch. Innen enthalten sie ein schwammiges Gewebe, das die Durchlüftung der im Wasser stehenden Wurzeln fördert. Diese Wurzeln sollen jedoch auch der Verankerung der Bäume im Boden dienenDie Aufrechte Sumpfzypresse ist eine Varietät der Echten Sumpfzypresse Sie ist in denund kann Wuchshöhen von bis zu 25 Meter erreichen.Die Baumkrone ist locker und wenig verzweigt.und 10 bis 15 cm lang. Die schuppenförmigen Blätter sind 6 bis 8 mm lang (und damit kürzer als bei der Echten Sumpfzypresse), gekrümmt und fein zugespitzt. Diese dünnen Zweige entstehen überall auf den bis zu 3 cm dicken Ästen. Die Zapfen sind kleiner als bei der Echten Sumpfzypresseangepflanzt; sie ist auch weniger frosthart als diese.Wikipedia, Infotafel im Park Cösitz und http://www.baumkunde.de/Taxodium_distichum/

. So reizvoll mit hellgrünen Nadeln wie Anfang Juni sahen die Bäume natürlichnicht mehr aus. Die meistenangenommen, hingen aber noch an den Ästen. Viel schlimmer war, dass auch hier die Sturmtiefs gewütet hatten. Zwar hatte es sie nicht - wie anderenorts gesunde Eichen – komplett entwurzelt – vielleicht haben ihre Atemknies (die ich im hohen Schilf aber nicht sehen konnte) vor diesem Schicksal bewahrt. Stattdessen waren. So konnte ich mehrere Zapfen für Adventsdekoration einsammeln.Dieses traurige Schicksal blieb im Landschaftsgarten Cösitz wenigstens den Sumpfzypressen erspart.Besonders die stattlichste von ihnen am Parkteich l((Umfang 2,5 m, Höhe 15 m)von vielen Standorten aus mit ihren erst wenig abgeworfenen NadelnHier habe ich auch mehrere der verknorpelten Atemknie direkt am Teichufer fotografieren können.Und nun zu einer. Nur wenige Meter entfernt steht am Teichufer ein(Umfang 2,4 m, Höhe 16 m). Am Südwestzipfel der Roseninsel im Wörlitzer Park soll es auch ein kleineres Exemplar geben – ein Ziel für das nächste Jahr.Dank des Hinweises eines Mitarbeiters des Parkvereins konnte ichmachen. Er bot einen erbarmungswürdigen Anblick. Gegenüber den Sumpfzypressen, südlich vom Teich und eingezwängt zwischen kräftigeren Bäumen stand er kläglich.sein und muss möglicherweise gefällt werden.Wieder zu Hause habe ich eine Collage gebastelt – in der Mitte getrocknete Zapfen einer echten Sumpfzypresse, links ein paar Nadeln der Sumpfzypresse dazu und rechts die Nadeln des Urweltmammutbaums. Für mich kein großer Unterschied.Ob ich wohl versuchen sollte aus den Samen einen eigenen Urweltmammutbaum zu ziehen - wie es mir mit Kanarenkiefern bestens gelungen ist...