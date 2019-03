Neuer Vorstand der CSU Weiherhof-Bronnamberg-Banderbach

Der CSU Ortsverband Weiherhof-Bronnamberg-Banderbach hat am 11. März 2019 einen neuen Vorstand gewählt.

Zum 1. Vorsitzenden wurde Sven-Eric Hüfner einstimmig gewählt. Das neue Vorstandsteam bilden Wolfgang Däumler, Christian Braner, Manfred Keck, (als stellvertretende Vorsitzende), Dr. Clemens Bloß (Schatzmeister), Angela Schrodi (Schriftführer), Jörg Träger, Sigurd Weiß, Günther Keller, Markus Naglo, Adi Kockerols (Beisitzer). Karl Biel und Rolf Albrecht (Kassenprüfer).Der bisherige 1. Vorsitzende Wolfgang Däumler trat nach über 16 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl an. Aus dem Vorstand scheiden Brigitte Sebastian, Dieter Sebastian, Werner Jungclaus, Werner Geschka und Klaus Bähr aus.Wir bedanken uns bei unseren Vorstandskollegen für die immer sehr gewissenhafte, zuverlässige und freundschaftliche Zusammenarbeit im Vorstandsteam. Besonderem Dank gilt Wolfgang Däumler.Der neue Vorstand freut sich auf die neuen Aufgaben und Ziele, u.a. für die bevorstehende Europawahl 2019 und Kommunalwahl 2020. Aus einer interessanten Mischung mit vielen Veranstaltungen im Kalenderjahr 2019 soll auch die Grundlage für eine weitere intensive Neumitgliederwerbung geschaffen werden. Highlights werden u. a. ein geplanter politischer Stammtisch, der diesjährige Familienausflug mit politischer Begrüßung, Besichtigung des Airports Nürnberg, Besichtigung Bayerischer Rundfunk, Stammtisch beim Altstadtfest Nürnberg, das traditionelle Schafkopfturnier, “Der Nikolaus kommt zu den Kindern“ und abschließend der tradionelle Glühweinausschank bilden.Spricht Sie unsere Arbeit und Unternehmungen an und wollen sich politisch engagieren? Dann rufen Sie Sven-Eric Hüfner, Tel. 0911/607143 an. Gerne gibt er Ihnen weitere Details zum CSU Ortsverband Weiherhof-Bronnamberg-Banderbach.