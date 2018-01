CSU-Weiherhof-Bronnamberg-Banderbach sammelt 440 € beim traditionellen Glühweinausschank

Ausnahmsweise am Vortag des Heiligen Abends schenkte der Ortsverband CSU-Weiherhof-Bronnamberg-Banderbach, vor dem Vereinslokal des KC Weiherhof, ihren selbst gemachten roten und weißen Glühwein aus.

An die zahlreichen Besucher konnte auch dieses Jahr dank großzügiger Spenden, zusätzlich zum Glühwein, frisch gegrillte Bratwurstbrötchen, Lebkuchen und Christstollen verteilt werden.Umrahmt wurde die Veranstaltung durch die Stadtjugendkapelle Zirndorf mit weihnachtlichen musikalischen Einlagen.Bei dieser Veranstaltung fand auch eine Spendenaktion statt. So konnte der Ortsvorsitzende Wolfgang Däumler am Ende des Glühweinausschankes stolz mitteilen, dass 440 Euro in die kleine Spendenbox eingeworfen wurden. Die Spenden werden für die Einrichtung und Kinder des Weiherhofer Kindergarten Anfang des nächsten Jahres übergeben.Bereits jetzt freut sich der CSU-Ortsverband auf den 41. traditionellen Glühweinausschank im Jahr 2018, der dann wieder am Vormittag des Heiligen Abends stattfinden wird. Der Ortsverband dankt allen fleißigen Spendern und Helfern, die diese Veranstaltung erst möglich machen.