Derbyzeit im Waldstadion - SG FC Motor Zeulenroda gegen 1.FC Greiz.

Die letzten Begegnungen der Lokal-Kontrahenten hatte Motor im TFV-Landespokal 20/21 3:1 in Greiz gewonnen. Direktbilanz 10 Siege und 4 Niederlagen. Die Karpfenpfeifer musste sich im letzen Spiel dem Niederpöllnitzer mit 1:2 beugen. Den ersten Saisonsieg feierte der 1.FC Greiz vor eine Woche gegen die TSG Kaulsdorf (3:0) im Tempelwald.Trotz wachsender Abwehrprobleme will der Motor seine zuletzt schwache Ausbeute gegen Lokal-Kontrahenten Greiz aufbessern. Im Schnitt kassierte das Team von Martin Lenßner mehr als 3 Gegentreffer pro Spiel. Mit nur vier Treffern stellt das Schlusslicht den Angriff der Landesklasse. In der Tabelle der Staffel 1 liegen beide Teams mit drei Punkten Unterschied dicht beieinander. Beide Mannschaften dürften sich die gleichen Siegchancen ausrechnen.Landesklasse Staffel 1Samstag, 17.10.20 15:00 Uhr 6. SpieltagWaldstadion Zeulenroda,07937 Zeulenroda-Triebes