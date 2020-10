Herbstausflug mit der Dampflok von Zeulenroda aus!!!! Rotkäppchen-Express II

Betriebsnummer 41 1144-9

Unter dem Namen „Rotkäppchen-Express“ organisiert der Verein am 10. Oktober 2020 einen Sonderzug mit Dampflok. Von Zeulenroda aus dampft der Sonderzug nach Freyburg ins schöne Unstruttal. Auf Grund der Corona-Auflagen ist die geplante Führung in der Rotkäppchen-Sektkellerei nicht möglich. Die Winzervereinigung Freyburg empfängt Sie im Herzoglichen Weinberg und erzählt Ihnen bei einer Führung alles über den Weinanbau. Um den Spaziergang genussvoll abzurunden werden Ihnen auch Weine zur Verkostung gereicht. Außerdem ist ein Besuch des 1090 erbauten Schlosses Neuenburg mit Blick auf die Stadt Freyburg und das Unstruttal möglich. Bei der Führung erfahren Sie viel Interessantes über den Burgenbau, die Herrschaftsgeschichte und die Wohnkultur in der hervorragend erhaltenen Anlage.Gezogen wird der Sonderzug von der 160t Tonnen schwere Dampflokomotive der Betriebsnummer 41 1144-9 die im Jahr 1939 gebaut wurde und heute von der IGE „Werrabahn Eisenach“ e.V. erhalten und eingesetzt wird. Den Traditionszug kann man am 10. Oktober 2020 auf der Strecke zwischen Zeulenroda und Freyburg erleben.

Rotkäppchen-Express

Zeulenroda unt. Bf. 09:05 20:09Triebes 09:11 20:02Weida 09:28 19:37Gera Süd 09:40 19:26Gera Hbf 10:11 19:18Hermsdorf-Klosterlausnitz 10:31 18:36Jena-Göschwitz 10:57 18:04Jena-Paradies 11:05 17:56Naumburg (s) Hbf 12:13 16:50Freyburg (Unstrut) 12:33 15:59Veranstalter: IGE „Werrabahn Eisenach“ e.V.Internet: www.ige-werrabahn-eisenach.deE-Mail: info@ige-werrabahn-eisenach.de