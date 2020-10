Sie hetzen die zeit durch regennasse strassen, nur das rauschenklebt an der türklinke von zimmer 11.Hier atmen verlegen die stunden kippen in graublaulichtgebündelt durch das hohe fenster, die sich tanzendin stummen bücherregalen verfangenbis sie ermüdend, breitbeinig – als schatten – auf meiner bettdecke landen.Sie hatte diesen punkt geklebt unsichtbar haltbar. dortwo der stukk als blütenrandrose in die decke sich einband umkichernd sich in zarten wölbungen wieder aufzuwerfen. fast trotzigdann in gelbgewunden. augenmüde beobachtung und harren , wortloses verstehen.da saß siebewegungslos erstarrt von meinem bestaunen. im unbeobachteten momentdieses zarte drehen einer schlittschuhläuferin – sekundenatmend .Dann schleuderte sie wie ein band den seidigen faden hinter sich –wölbte ihren bauch wie eine schwangere und tanzteauf dem dünnen seilin atemloser schönheit.© Chr.v.M.