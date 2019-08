Reitunterricht für Kinder und Jugendliche: Reit- und Fahrverein Zeitz-Bergisdorf e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Zeitz : Reit- und Fahrverein Zeitz-Bergisdorf e.V. |

Auf dem Rücken von Pferden die Welt erkunden: Der Reit- und Fahrverein Zeitz-Bergisdorf e.V. erhielt für sein bemerkenswertes Engagement für Kinder und Jugendliche eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Durch die Arbeit mit speziell ausgebildeten Lehrpferden erhalten junge Reiterinnen und Reiter hier nicht nur die Möglichkeit sich in ihrer Freizeit sportlich zu betätigen, sondern auch das Vertrauen in sich selbst und ihre Umgebung zu stärken.

Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit der Ehrenamtlichen des Reitvereins, die seit 2010 sogenannte pferdegestützte Interventionen durchführen. Zurzeit können etwa 50 Kinder an den Einheiten und Reitstunden teilnehmen. Da die Nachfrage stetig steigt, soll ein zweites, speziell ausgebildetes Lehrpferd auf dem Hof ein Zuhause finden. Hierfür wird die Förderung der Stiftung aufgewendet.„Wir erleben täglich die positiven Auswirkungen, die der Umgang mit unserem Lehrpferd auf die Kinder und Jugendlichen hat. Der Kontakt mit der Natur, den Tieren und neu gefundenen Freunden in der Gruppe, bietet den jungen Menschen einen großen Mehrwert. Sehr oft stellen wir fest, dass sie es sonst gar nicht gewohnt sind, sich im Freien aufzuhalten. Dabei ist das so wichtig“, betont Ivonne Pioch, Übungsleiterin des Reit- und Fahrverein Zeitz-Bergisdorf e.V.„Die Heranwachsenden lernen, was es bedeutet, Verantwortung für ein anderes Lebewesen zu übernehmen und fürsorglich mit diesem umzugehen. Das stärkt sie in ihrem eigenen Selbstbewusstsein, was ich sehr unterstützenswert finde.“, begründet Annkathrin Just, Botschafterin der Town & Country Stiftung, die Förderung des Reitvereins.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de___________________________________________Anger 55/5699084 ErfurtTower PRSelina JendrossekTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.com