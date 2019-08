Die ausgefallene Eröffnungspräsentation wird nachgeholt !

Zeitz : Amtsgericht Zeitz |

Seit dem 25.06.2019 zeigt das Amtsgericht Zeitz die Ausstellung "An der Grenze erschossen".



Dreißig Jahre nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ feiern in diesem Jahr die Menschen in Europa die wiedergewonnene Freiheit und gedenken zugleich der Opfer des Grenzregimes. Auf elf Tafeln informiert die Ausstellung über das Grenzregime an der innerdeutschen Grenze, erläutert mehrere Einzelfälle und listet erstmalig alle bekannten Todesfälle mit sachsen-anhaltischem Bezug auf. 68 Frauen und Männer wurden von 1949 bis 1989 im Zusammenhang mit dem Grenzregime an der 342 Kilometer langen Grenze des heutigen Landes Sachsen-Anhalt zu Niedersachsen getötet. Zusätzlich kamen in diesem Gebiet sieben Männer in Ausübung ihres Grenzdienstes ums Leben. 31 Bürger aus Städten des heutigen Landes Sachsen-Anhalt wurden an der Berliner Mauer und am „Eisernen Vorhang“ in anderen europäischen Staaten getötet.



Die für den 25.06.2019 vorgesehene Eröffnungspräsentation musste leider wegen Erkrankung der Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur ausfallen, wird nun aber nachgeholt.



Frau Birgit Neumann-Becker spricht am 20.08.2019 um 15:30 Uhr im Schöffensaal des Amtsgerichts Zeitz. Die Veranstaltung ist öffentlich. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Für den Einlass ist zur Sicherheitskontrolle nur der Personalausweis erforderlich.