Nachwuchs im Magnolienstämmchen! Bitte nicht stören!

Vom Bauherren keine Spur.Ein paar Tage später wurde dieser aber entlarvt. Es war ein Stieglitzpärchen, was sich diesen Platz ausgesucht hat.Hoffentlich geht das gut, dachte ich. Das Stämmchen ist nicht so riesig hoch und Katzen haben wir in der Nachbarschaft genug.Kurz darauf lagen zwei kleine Eier im Nest, das war für uns die Aufforderung,, bitte nicht stören". Heute haben wir einen Blick riskiert und siehe da, zwei niedliche Federbällchen hocken im Nest.Glückwunsch Mama und Papa Stieglitz!