Erster Frühlingstag auch am Niederrhein

Wolkenlos und frühlingshaft warm, so zeigte sich der heutige 15. Februar. Nach Frühwerten von meist noch um die Null Grad stieg die Temperatur bis zum frühen Nachmittag bei einem schwachen Südwind und tief blauem himmel auf ungewöhnlich milde +16 bis +19 Grad im Schatten, in der Sonne fühlte es sich fast schon frühsommerlich an. Auch die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf und so konnte ich heute neben Schneeglöckchen und Krokussen auch erste Hummeln, Bienen und sogar einen Zitronenfalter erblicken.Ursache für die nun sonnige und trockene Phase ist das Hochdruckgebiet Dorit, dessen Zentrum langsam über Deutschland nach Südosten wandert. Mit einem Kerndruck von 1035 Hektopascal ist es recht kräftig ausgeprägt und soll uns auch mittelfristig trocken-mildes Wetter bescheren.Die Bilder wurden heute im Bereich von Xanten-Marienbaum aufgenommen - viel Freude beim Betrachten.