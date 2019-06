Blind Date :-)

Ein lauer Spätfrühlingsabend in Marienbaum. Auf einer frisch gemähten Wiese landete nach einem eleganten Anflug eine Weißstörchin."Nanu, noch nicht da?", wunderte sie sich und fragte eine jagende Schwalbe, ob sie vielleicht einen Storch getroffen hätte.Aber da war schon am Himmel ein weiteres Objekt sichtbar. Mit imposantem Flugmanöver ließ sich nahe der Störchin ein Fischreiher nieder.Sie: "Daß Du ein Reiher bist, hast Du auf Twitter nicht erwähnt!"Er: "Wer wird denn da so kleinlich sein..."Sie : "Ach, und wie stellst Du Dir das mit uns vor?"Er: "Nun ja, wie das bei Reihern und Störchen so üblich ist!?"Sie aufgebracht: "Das ist nicht Dein Ernst!? Dann, nachdem sie sich etwas beruhigt hatte: "Wenn ich nun mal schon hier bin, kannst Du mich ja zum gemeinsamen Essen einladen!"Nachdem sie einige Zeit auf der Suche nach Freßbarem mit ihren kräftigen Schnäbeln mit eher geringem Erfolg die Wiese traktiert hatten, erhoben sie sich in den Abendhimmel, um den nahegelegenen Wasserlauf aufzusuchen.Von Christel und Hans-Martin Scheibner