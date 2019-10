Advents- und Weihnachtsmärkte im Kreis Wesel auf einen Blick

23.10.2019 Pressemitteilung Stadt WeselIn der Adventszeit lohnt es sich, im Kreis Wesel auf eine weihnachtliche Entdeckungstour zu gehen. Zahlreiche Märkte bieten regionale Leckereien, handgemachte Produkte und stimmungsvolles Programm. Um den Überblick zu behalten, hat die EntwicklungsAgentur Wirtschaft des Kreises Wesel eine Übersicht zusammengestellt unter www.kreis-wesel.de.Weihnachtsmärkte vor malerischer Kulisse, wie beispielsweise dem Wasserschloss Haus Voerde am Wochenende vom 13. bis 15. Dezember oder dem Kloster Kamp in Kamp-Lintfort von Samstag bis Sonntag, 14. bis 15. Dezember, sind ebenso dabei wie Märkte mit besonderen Aktionen und Angeboten.Im weitläufigen Park der Niederrheinhalle in Wesel lockt viel Handgemachtes zum Besuch von Donnerstag, 12. bis Sonntag, 15. Dezember. Auf dem Weihnachtsmarkt am Xantener Marktplatz gibt es von Freitag, 22. November, bis Sonntag, 22. Dezember, Bühnenprogramme an den Wochenenden und Aktionen wie Late-Night-Shopping und Verkaufsoffener Sonntag.Klein aber fein lautet das Motto des Weihnachtsmarktes im Burginnenhof des Dinslakener Rathauses von Freitag, 13. bis Sonntag, 15. Dezember. Ein stimmungsvolles Programm für alle Altersgruppen findet sich im historischen Kern der Stadt genauso wie hochwertige Produkte und hausgemachte Delikatessen.Am Wochenende vom 16. bis 17. November lädt der Hobby- und Handwerkermarkt der Gemeinschaftsgrundschule Alpen zum Stöbern für Groß und Klein ein. Pferdekutschfahrten, ein Korbflecht-Workshop sowie ein Workshop zum Thema „Weg vom Plastik – hin zu wiederverwertbaren Lebensmittelverpackungen“ stehen dort auf dem Programm.

Liste der Advents- und Weihnachtsmärkte im Kreis Wesel 2019.pdf