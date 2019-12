Weihnachtsturnen beim TSV Kolenfeld wieder ein großes Fest für die Turnerinnen und Turner

Ca. Teilnehmer kamen am 21. Dezember um 10 Uhr in die Kolenfelder Turnhalle.Als erstes gab es ein Aufwärmprogramm für alle. Dann folgten Partnerübungen mit Elternteil und Turner bzw. Turnerin und auch eine kleine Krafteinheit.Danach durften alle die Geräte probieren. Dazu gehörten der Sprungtisch, der Boden, das Reck und der Balken.Alle hatten riesen Spaß und vielleicht der eine oder andere am Tag danach einen riesen Muskelkater.Alle halfen beim Abbauen mit, denn danach kam der Weihnachtsmann und überreichte jedem Kind ein kleines Geschenk des TSV Kolenfeld.Nachdem der Weihnachtsmann wieder weiter musste, gab es Würstchen mit Brötchen und andere kleine Leckerreien die von den Eltern zubereitet waren.Die Gerätturngruppe wünscht allen Lesern und Ihren Familien schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.