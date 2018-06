Was hat das Wunstorfer Wetter nur gegen junge Kartfahrer?

Wunstorf : KCL |

Herbstwetter zum Sommerbeginn bereitet Probleme

Wieder hat das schlechte Wetter die jüngsten Kartfahrer getroffen. Wieder war es in Wunstorf, diesmal auf dem Fliegerhorst, veranstaltet vom KCL Luthe. Sommer war es wirklich nicht. Kalt, fieser Nieselregen und windig noch dazu. Und die Pylonen rutschten bei Berührung schnell weg oder wurden vom Wind beim Umfallen unterstützt. Mit dicken Jacken, Schirmen und sogar Decken standen die Eltern an der Strecke und beobachteten die Runden der Kinder. Bennet Stahlhut (1), Sally Rädke2) und Marie Sievers (3) der K1E vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC konnten alle drei wieder auf das Treppchen steigen. Sally erhielt noch zusätzlich den Pokal „Bestes Mädchen“ ihrer Klasse von Jugendleiter Karl-Heinz Dangers. Moritz Sievers (Platz 7) bekam in der K1 auch einen Pokal und verglich hinterher, ob seiner oder der von Schwester Marie größer ist. Nico Greth wurde 9., dahinter platzierten sich von den Stadthäger Fahrern noch Nevio Ilias Schulz (14), Alexander Maddox Flieger (17) und Magnus-Debian Mutschke (23).Seinen fast schon Stammplatz, den 4. Rang, erreichte Erik Tietz in der K2. Chris Rädke wollte heute gern vor Eric Lammering in der Liste stehen, was er mit Platz 9 vor 13 auch erreicht hat. Zum ersten Rennen ihres Lebens startete Samantha Ann Brand. Da lautet das Tagesziel eigentlich immer: nicht Letzter werden. Ziemlich nervös fuhr sie ihre erste Wertungsrunde, aber bei der zweiten legte sich die Aufregung. Und mit Platz 19 von 20 hat sie ihren Einstieg auch gut geschafft.Auch Jannik Stahlhut (K3) ging sein zweites Rennen schon entspannter an und platzierte sich auf den 12. Rang von 18 Startern. Timo Greth kam auf Platz 14, nachdem er die letzte Pylone einer Ecke vor der Zielgasse leider umwarf. Aber das war auch die meistgefallene Pylone des ganzen Tages.Remus-Antonius Krüger (K5) hatte extremes Wetterpech. Bei ihm fing es wieder an zu regnen, und danach hörte es auch wieder auf. Er wurde leider Letzter der acht Fahrer.