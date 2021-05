Treffen der AHR trotz Corona

Deshalb haben wir die Möglichkeit genutzt, die der TuS durch den Erwerb einer entsprechenden Lizenz geschaffen hat, unseren traditionell freitäglichen Übungsabend vom Sportplatz vor den heimischen Bildschirm zu verlegen.Dieser erste Versuch ist auf fruchtbaren Boden gefallen ...10 Teilnehmer hatten sich eingeloggt ... waren gut gelaunt ... im Laufe dieses Meetings waren dann auch alle mit Getränken versorgt ... der eine oder andere hat dafür den häuslichen Roomservice in Anspruch genommen ... andere hatten weitsichtig vorgesorgt.Ohne besondere Tagesordnung und ohne lästiges Stummschalten der Mikrofone entwickelte sich ein erträgliches stimmliches Durcheinander, das letztendlich aber allen Beteiligten gut gefallen hat.So gut, dass eine Wiederholung oder Fortsetzung eines solchen Treffens gewünscht und ergo auch verabredet worden ist.So ein Treffen kann zweifelsfrei kein dauerhafter Ersatz sein für den gewohnten Sportbetrieb ... doch auch dafür schimmert wohl, wie ein schwaches Licht am Ende eines Tunnels, ein Ende durch.Bis Anfang Juli diesen Jahres scheint die interessierte Mehrheit der Altherrenriege durchgeimpft zu sein ... und wenn bis dahin genügend Sauen mittels Gesetzen und Verordnungen durch das sprichwörtliche Dorf getrieben worden sind, können wohl auch reale Begegnungen umgesetzt werden, ohne dabei gegen geltende Coronabestimmungen zu verstoßen.Die heutigen Teilnehmer haben zumindest einen lebhaften Meinungsaustausch betrieben und vielleicht ist der eine oder andere, der es heute aus welchem Grund auch immer nicht hat einrichten können, so neugierig geworden, dass er das nächste Treffen nicht versäumen möchte.