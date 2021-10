Tolle Nachrichten vom KCL Luthe - Nick Rustler fährt zur Deutschen Meisterschaft

Wunstorf : KCL Luthe |

Groß war die Freunde bei Nick Rustler als in den vergangenen Tagen ein besonderer Brief eintraf.

Es war die offiziellen Bestätigung, dass er an der Deutschen Meisterschaft im Kartslalom teilnehmen darf. Zusammen mit seinen Eltern wird er am ersten Novemberwochenende zum Nürburgring reisen und sich dort mit den besten Nachwuchsfahrern seiner Zunft zu messen. Als zweitplatzierter der niedersächsischen Landesmeisterschaft in der Klasse 3 hatte er sich erstmals für die Deutsche Meisterschaft platzieren können. Für den KCL Luthe e. V. im ADAC ist dies auch eine Bestätigung seiner kontinuierlichen Jugendarbeit. So konnte sich nach 2019 erneut ein Mitglied aus der Jugendgruppe für einen Endlauf qualifizieren. Nun heißt es noch mal fleißig trainieren und dann für Nick die Daumen drücken.