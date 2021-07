Sportabzeichentraining - Sportabzeichenabnahme - Sportabzeichentag - Minisportabzeichen - Sportabzeichenübergabe

Sportabzeichenübergabe:

Sportabzeichentraining und - abnahme:

Sportabzeichentag:

Minisportabzeichen:

Im Juni 2021 wurden beim TSV Kolenfeld 72 Sportabzeichen und 7 Familienabzeichen von Guido Dziony, Sportabzeichentrainer und Prüfer ausgehändigt.Die Ehrung hierfür fand in der Turnhalle der Grundschule Kolenfeld statt.Im Anschluss an die Ehrung bekamen alle Kinder und Jugendliche ein Trinkpäckchen und die Erwachsenen einen Secco.Das Training für das Sportabzeichen und die Abnahme für die unterschiedlichen Diszipline findet jeden Donnerstag von 16.30 Uhr bis 18 Uhr und nach Absprache statt. Man muss dafür nicht Vereinsmitglied sein.Auch Firmen- oder Familienabzeichen werden abgenommen.Am 24. September 12 Uh bis 17 Uhr in der Turnhalle und auf dem AußengeländeAm 2. Oktober von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr für Kinder von 4 bis 6 Jahren.