Meisterschaftssaison im Jugend-Kartslalom beendet

Generationenwechsel in der Jugendgruppe des KCL Luthe bringt erste Erfolge





Auf eine erfolgreiche Kart-Slalom-Saison kann die Jugendgruppe des KCL Luthe im ADAC e. V. zurückblicken.Nach dem Aus­schei­den ei­ni­ger lang­jäh­ri­ger Fah­rer, setzte ein Ge­ne­ra­ti­ons­wech­sel in der Ju­gend­gruppe ein. Er­freu­li­cher­weise stießen neue Ge­sich­ter hin­zu, die in der Sai­son be­hut­sam an den Kart-Sla­lom-Sport her­an­ge­führt wur­den. In der ADAC Re­gio­nal­meis­ter­schaft be­legte Elias Pott (K1) Platz 5, Nico Stra­ti­gis (K5) Platz 6 und Paul-Ro­bert Gutzke (K3) den 10. Platz. In der Nie­der­säch­si­schen Lan­des­meis­ter­schaft er­gat­terte Elias Pott eben­falls Platz 5.­Mit Nick Rust­ler, Kar­lotta So­rem­be, Fine Hil­ler und Si­mon Kleine ha­ben ei­nige Nach­wuchs­fah­rer be­reits ihre ers­ten Ren­nen ab­sol­viert und Er­fah­rung ü­ber Wunstorf hin­aus ge­sam­melt. Der KCL Lu­the nahm mit zehn Star­tern an der Stadt­meis­ter­schaft Wunstorf teil. Er stellte da­bei mit Elias Pott und Paul-Ro­bert Gutzke in zwei Klas­sen den Stadt­meis­ter.­Sams­tags wird von März bis Oktober auf dem Gelände der Firma KDH in Wunstorf trai­niert. Wer Lust auf Kart­sport hat und auch re­gel­mäßig sein Kön­nen bei Meis­ter­schaf­ten mes­sen will, ist herz­lich will­kom­men. An­mel­dun­gen bitte ü­ber ju­gend­lei­ter@kcl-lu­the.­de.