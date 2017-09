Liam Dziony 2 Jahre erwirbt Mini-Sportabzeichen beim Tag der Niedersachsen & Gerätturnerinnen zeigen Airtrackshow auf der Bühne von Hit Radio Antenne

Eingeladen wurden wir von Karsten Täger auf der Sportlerehrung der Stadt Wunstorf. Dort zeigten wir unsere Airtrackshow und Herr Täger vom Landessportbund war so begeistert, das er uns zum Tag der Niedersachsen einlud.In Wolfsburg zeigten wir auf der großen Hit Radio Antenne Bühne in der XXL Gala am Abend, sowie zuvor auch am Nachmittag, unsere Airtrackshow.Das Publikum war begeistert.Zwischen den Shows konnte man auf der Festmeile viele tolle sportliche Aktivitäten durchführen. Alle waren begeistert.Auch der jüngste Teilnehmer, Liam Dziony 2 Jahre hatte riesen Spaß. Er absolvierte das MIni-Sportabzeichen und bekam dafür eine Urkunde überreicht. Bei dem Abzeichen musste er z. B. balancieren, hüpfen, werfen und eine Rolle machen. Es hat ihm soviel spaß gemacht, das er es später noch einmal wiederholte. Er unterstützt jeden Donnerstag von 16.30 bis 18 Uhr seinen Opa Guido Dziony beim Training und bei der Abnahme des Sportabzeichens.