Jahresabschluss und Pokale beim KCL Luthe e. V. im ADAC

Wunstorf : KCL Luthe |

Das Jahresende bringt traditionell Pokale.

So war es auch diesmal wieder beim KCL Luthe e. V. im ADAC.Das Leitungstrio Karsten Kutz, Sascha Rustler und Wilfried Pott konnte wieder in allerlei glückliche Gesichter blicken. Sie freuten sich über neun Kinder, die regelmäßig an Meisterschaftswettbewerben im Jugend-Kartslalom teilnahmen.Karlotta Sorembe wurde in diesem Jahr Vereinsmeisterin im Jugend-Kartslalom und konnte damit den großen Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Nick Rustler gelang dies in der Sparte Clubsport-Kartslalom.Enno Lassek gewannn die K1. Karlotta Sorembe die K2 und Nick Rustler die K3. In der K3 tummelte sich die meisten Aktiven. Elias Pott holte sich Platz 2, gefolgt von Lüke Thomas, Max Baumann und Fine Hiller.Die K4-Vereinswertung entschied Noah-Tristan Kosinsky für sich, Zweiter wurde Simon Kleine. Jetzt verabschieden sich alle Aktiven in die Winterpause. Im Frühjahr geht es dann mit dem Training und Meisterschaftsläufen in die Saison 2022.